Cordoglio per la scomparsa della presidente Anpi Concordia Vezia Gallesi

Il sindaco Luca Prandini esprime a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Concordia profondo cordoglio per la scomparsa di Vezia Gallesi, presidente della sezione ANPI di Concordia.

Vezia Gallesi nasce a Concordia 70 anni fa, ed è stata una apprezzata insegnante di grafica e pittura del liceo artistico Venturi di Modena, dove ha cercato di trasmettere ai suoi studenti l’amore per l’arte coinvolgendoli in numerosi progetti che davano vita a mostre ed esposizioni realizzate anche in collaborazione con comuni e aziende.

L’antifascismo ha caratterizzato il suo percorso di vita e praticava la sua militanza a Concordia mantenendo un forte legame con il paese natale nonostante si fosse trasferita a Modena nel 2001. Il padre Velmo Gallesi è stato un partigiano che ha avuto un ruolo attivo nella Resistenza operando fra le zone di Concordia e Novi. Ed è nella memoria del padre che ha contribuito alla nascita della sezione ANPI di Concordia ricoprendone la carica di presidente.

Instancabile nella sua attività di militanza ricordiamo la sua partecipazione attiva in occasione della Festa della Liberazione e di tutte le ricorrenze istituzionali dell’Amministrazione comunale. Ha tenuto il suo ultimo discorso pubblico a Concordia il 25 aprile 2022.

Ai familiari di Vezia e a tutti i componenti della sezione ANPI di Concordia vanno le condoglianze dell’Amministrazione comunale.