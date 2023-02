Nuova segnaletica verticale per i percorsi ciclabili e ciclopedonali di Sassuolo

Prosegue la collaborazione tra Comune di Sassuolo e Banco Bpm che, da inizio anno, si è aggiudicato il servizio di Tesoreria del Comune di Sassuolo e dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico attraverso una convenzione che avrà durata fino al 31 dicembre 2026.

Banco Bpm ha infatti deciso di sostenere le spese relative al progetto di riqualificazione dei percorsi ciclabili e ciclopedonali di Sassuolo per l’importo di 8.000 €.

Con il contributo di sponsorizzazione sono stati acquistati numerosi segnali verticali che sono stati posizionati proprio in queste ultime settimane e che hanno consentito il miglioramento e in taluni casi la messa a norma delle piste ciclabili e ciclopedonali del territorio comunale.

“La collaborazione tra l’Amministrazione comunale e le realtà più prestigiose del territorio è fondamentale – sottolinea il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – soprattutto se volta alla riqualificazione della città. Non appena abbiamo proposto il progetto, Banco Bpm ha subito accettato con entusiasmo e per questo i nostri ringraziamenti rappresentano il sentimento dell’intera città di Sassuolo”.

“Siamo orgogliosi di aver sostenuto questo progetto così importante per la comunità locale – spiega Stefano Bolis, responsabile Direzione Emilia Adriatica di Banco Bpm – I motivi per sposare questa causa sono tanti e parlano di sicurezza, salute e sostenibilità ambientale. Quest’ultimo in particolare è un tema su cui siamo molto attivi sia come partner finanziario delle aziende nostre clienti, sia – ed è questo il caso – come supporter di iniziative finalizzate alla salvaguardia ambientale. La gestione della tesoreria del Comune, infine, ci rende ancora più vicini e partecipi delle sfide del territorio di cui, grazie anche alla nostra storica presenza locale, ci sentiamo parte integrante”.

Queste le vie e le zone interessate dall’installazione dei segnali: via Puccini, via San Prospero, viale XX Settembre; zona via Beethoven; via Mazzini, viale Matteotti, via Braida, viale San Carlo, viale San Paolo, via Rometta, via Ruini, via Archimede, via Madre Teresa, via Indipendenza, via Montanara, via Nievo, via Circonvallazione sud, Strada SP 19, il percorso ciclopedonale compreso tra Via Staffette Partigiane e Via Montebello, via Mercadante, via Ugolini.

Due targhe sono state apposte in viale della Pace e in via Radici in Piano, a testimonianza di questa collaborazione e come segno di ringraziamento per il contributo prestato da Banco Bpm.