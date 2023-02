Carnevale dei bambini, due giorni di festa a Maranello

Torna a Maranello il Carnevale dei Bambini: due giorni festa per i più piccoli e le loro famiglie, tra laboratori, animazioni e spettacoli. Sabato 18 febbraio in Piazza Libertà dalle ore 14,30 alle ore 17,30 un pomeriggio di festa con “Una cascata di colori”.

In programma i laboratori “Macchie di colore” a cura dei Servizi Educativi del Comune di Maranello per bambine e bambini 0-6 anni, “E tu? Con che colori guardi il mondo?” a cura del Servizio pre e post scuola delle Scuole primarie Stradi e Rodari per bambine e bambini 6-11 anni, il laboratorio “Maschere a riccioli” a cura della Coop. Lumaca per bambine e bambini 5-11 anni. Per i bambini più piccoli da 1 a 3 anni sarà allestita una pista per tricicli per bambini in collaborazione con la Polizia Locale di Maranello. L’Associazione Orti Insieme propone il laboratorio “Piccoli semini crescono!”, l’associazione Dimondiclown curerà una animazione itinerante con palloncini colorati e bolle di sapone. Previste anche attività di truccabimbi e giochi di gruppo e una merenda a cura di Associazione Hewo Modena e Ortinsieme Maranello. La festa prosegue domenica 19 febbraio alle ore 16 al Centro per le Famiglie di via Magellano con “All’improvviso una storia”, spettacolo teatrale per tutta la famiglia cui si potrà partecipare anche mascherati, una produzione Quinta Parete con Alice Melloni. Ingresso gratuito a tutte le iniziative.