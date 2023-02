All’Asioli di Correggio Lo Cascio, Pirrotta e Calcagno raccontano Gilgamesh – L’epopea di colui che tutto vide

Mercoledì 15 febbario (ore 20.30), al Teatro Asioli di Correggio, saranno in scena Luigi Lo Cascio, Vincenzo Pirrotta e Giovanni Calcagno per raccontare Gilgamesh – L’epopea di colui che tutto vide. La saga di Gilgamesh, leggendario re sumero della città di Uruk, è la storia più antica del mondo, giunta a noi su una manciata di tavolette in scrittura cuneiforme; fin dalla sua scoperta, ha affascinato non solo gli archeologi e gli storici, ma poeti e scrittori come Rilke e Canetti, e addirittura Battiato che scrisse un’omonime opera in due atti.

Biglietti: Euro 23 – 21 – 16

Orari biglietteria: da lunedì a venerdì dalle 18 alle 19 (giovedì chiuso) e sabato dalle 10,30 alle 12,30 (festivi esclusi) e un’ora prima degli spettacoli.

Per informazioni: 0522 637813; e-mail: info@teatroasioli.it; web: www.teatroasioli.it

Il Teatro Asioli è anche su Facebook e Instagram.