Sensazioni positive per Bagnaia e Bastianini nel primo test MotoGP ufficiale 2023 a Sepang in Malesia

Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini hanno concluso questo pomeriggio il primo test precampionato del 2023 sul Sepang International Circuit. Durante i tre giorni sul tracciato malese, i due piloti del Ducati Lenovo Team hanno potuto continuare il lavoro di sviluppo delle Desmosedici GP versione 2023, già avviato dal collaudatore ufficiale Michele Pirro nello shakedown di inizio settimana.

Nonostante le temperature torride e le condizioni della pista non sempre ottimali, sia Bagnaia che Bastianini hanno percorso numerosi chilometri. Nella giornata di venerdì, l’unica in cui la pista è stata sempre asciutta, i due piloti ufficiali Ducati hanno prima completato alcune uscite con le moto in configurazione 2022, per poi passare a testare le novità sviluppate dagli ingegneri di Ducati Corse durante l’inverno che, oltre ad un’evoluzione del motore dello scorso anno, comprendeva anche due nuovi pacchetti aerodinamici.

Dopo un primo feedback positivo sull’asciutto, Bagnaia e Bastianini hanno potuto confermare le loro sensazioni anche sul bagnato nel pomeriggio di sabato, mentre la pioggia caduta nella notte tra venerdì e sabato, e poi tra sabato e domenica, non ha consentito loro di sfruttare appieno la mattina delle ultime due giornate. Al termine della ultima sessione di domenica, Pecco ha chiuso il test in seconda posizione (1:57.969) con un totale di 136 giri percorsi, mentre Enea, 4°in 1:58.149, ha totalizzato 128 giri in tre giorni.

Francesco Bagnaia (#1, Ducati Lenovo Team) – 1:57.969 (2°)

“Sono contento ed orgoglioso del lavoro portato a termine in questo test. Dopo la pausa pranzo di oggi siamo riusciti ad effettuare una modifica alla moto nuova che ci ha permesso di portarla allo stesso livello di quella dello scorso anno. Era il mio obiettivo, perciò non possiamo che essere soddisfatti. Sicuramente dovremo continuare a lavorare per migliorarne altri aspetti e renderla anche più guidabile, ma abbiamo ancora due giornate di test in Portogallo per poterlo fare. A Portimão sarà importante riprovare anche le due soluzioni aerodinamiche testate qui. Ho già una preferenza, ma voglio provarle anche su una pista differente. A Portimão ci concentreremo sicuramente sullo sviluppo della GP23 e dovremo anche provare a simulare una Sprint Race, perciò le ultime due giornate di test che ci aspettano saranno molto importanti”.

Enea Bastianini (#23, Ducati Lenovo Team) – 1:58.149 (4°)

“Sono state tre giornate di lavoro molto impegnative, ma anche molto produttive e, in generale, soddisfatto del lavoro portato a termine in questi tre giorni. All’inizio ho faticato ad adattarmi alla nuova moto, ma poi oggi pomeriggio siamo riusciti a capire cosa bisognava migliorare e questo mi ha permesso di essere veloce sia sul time attack, ma anche come passo gara. Pecco ha avuto le mie stesse sensazioni e ciò ha reso più facile confrontare i dati ed interfacciarci con gli ingegneri. Ancora non abbiamo deciso quale carena utilizzeremo quest’anno tra quelle provate qui a Sepang e sicuramente le riproveremo ancora anche a Portimão. Sarà l’ultimo test prima della gara inaugurale della stagione perciò sarà davvero importante. Non abbiamo ancora raggiunto il 100% del nostro potenziale, ma ne siamo molto vicini”.

I piloti del Ducati Lenovo Team avranno a disposizione ancora due giornate di test il prossimo 11 e 12 marzo sull’Autodromo Internacional do Algarve di Portimão prima di affrontare il primo GP della stagione sullo stesso tracciato, dal 24 al 26 marzo.