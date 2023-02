La serie positiva della Pallacanestro Scandiano in B femminile termina sul campo della Magika Castel San Pietro

Sul campo della Magika Castel San Pietro non bastano i 23 punti di capitan Fedolfi e gli 11 di Bocchi per avere la meglio in un match molto equilibrato.

MAGIKA CASTEL SAN PIETRO-PALLACANESTRO SCANDIANO 54-50

MAGIKA CASTEL SAN PIETRO: Roccato 5, Venturoli 3, Rosier 14, Zuffa 2, Rizzati 5, Panighi ne, Melandri 13, Cerè 8, Cordisco, D’Agnano 4, Daidone. All. Naldi.

PALLACANESTRO SCANDIANO: Fedolfi 23, Pignagnoli, Balboni 1, Marino 7, Meglioli A., Bocchi 11, Pellacani, Brevini ne, Cantore 2, Meglioli E. 6, Nalin ne. All. Pozzi.

Arbitri: Gaudenzi e Onofri di Forlì.

Note: parziali 1611, 29-30, 40-40.