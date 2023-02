Utah corsaro a Toronto, Fontecchio a referto con 7 punti

ROMA (ITALPRESS) – Simone Fontecchio batte un colpo. Anzi, sette. Nella notte italiana della regular-season dell’Nba, la 27enne ala piccola pescarese, anche per motivi di ‘forza maggiorè, entra ancora nelle rotazioni di coach Hardy e contribuisce al successo esterno di Utah Jazz. Di fronte ai quasi 20mila spettatori della Scotiabank Arena di Toronto, Utah mette al tappeto i Raptors per 122-116 e l’azzurro termina a referto, in 23 minuti di impiego, con 7 punti, 2 rimbalzi e 2 assist. La palma del più prolifico va all’idolo di casa Siakam, autore di 35 punti contro i 23 a testa della coppia ospite formata da Kessler e Markkanen. Decima affermazione consecutiva di Milkaukee, che stoppa a domicilio i Los Angeles Clippers per 119-106 con la solita vena realizzativa del greco Antetokounmpo, per l’occasione bomber da 35 punti. Servono due overtime per decretare vincitori e vinti tra Detroit Pistons e San Antonio Spurs: a spuntarla è la franchigia del Michigan, che si impone per 138-131 con 32 punti di Bogdanovic, top-scorer della serata. Successo interno in volata per Miami Heat, che piega la resistenza di Houston Rockets per 97-95: decisivo il canestro a 3 decimi di secondo dall’ultima sirena di Butler, che fa scorrere i titoli di coda di un match caratterizzato anche, per il quintetto della Florida, dai 31 punti totalizzati da Herro. Phoenix Suns in versione corsara: nulla da fare per Indiana Pacers, costretta alla resa per 117-104 (22 punti ciascuno per Ayton e Mathurin). Sfruttano il campo amico i Boston Celtics, che battono Charlotte Hornets per 127-116 con 74 punti complessivi del tandem Tatum-White. Trasferta amara per i New York Knicks, usciti sconfitti nell’impianto dei Philadelphia 76ers per 119-108. Altri risultati: Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves 128-107; New Orleans Pelicans-Cleveland Cavaliers 107-118; Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder 129-138; Sacramento Kings-Dallas Mavericks 114-122.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).