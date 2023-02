Sicurezza stradale, controlli dei carabinieri nel modenese: due denunce

Nella decorsa nottata e fino alle prime ore del mattino, i Carabinieri del Comando Provinciale di Modena hanno incrementato i controlli sulla sicurezza stradale, attuando posti di controllo alla circolazione dei veicoli sulla viabilità principale e secondaria della provincia.

I controlli hanno visto impegnate pattuglie delle Stazioni e dei Nuclei Operativi e Radiomobile delle quattro Compagnie Carabinieri della provincia, dotate di etilometro.

Poco dopo la mezzanotte, i Carabinieri della Stazione di Maranello, hanno fermato e controllato il conducente di un veicolo, risultato alla guida sotto l’influenza dell’alcool.

Nelle prime ore del mattino, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno fermato la conducente di un’autovettura di piccola cilindrata, in transito sulla Via Nonantolana, risultata positiva al test con etilometro.

In entrambi i casi, le persone sono state denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per guida in stato di ebrezza alcolica e le rispettive patenti di guida sono state ritirate per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione.

I controlli su strada dei Carabinieri verranno protratti in tutto il fine settimana, al fine di contrastare le condotte di guida più pericolose per la sicurezza degli utenti delle strade della provincia.