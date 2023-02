L’Unione Terre di Castelli inaugura la panchina rossa

Nella giornata di martedì 14 febbraio 2023 alle ore 11.45 l’Unione Terre di Castelli, insieme ai Comuni aderenti, l’Azienda USL di Modena Distretto di Vignola, in collaborazione l’Associazione “Casa delle donne Contro la Violenza Odv di Modena” che gestisce il Centro Antiviolenza “Paola Manzini”, inaugura una panchina rossa con l’obiettivo di sottolineare ulteriormente l’importanza di essere tutti uniti a contrastare il fenomeno della violenza di genere, purtroppo diffuso in tutto il mondo.

Per Iacopo Lagazzi, assessore al welfare dell’Unione Terre di Castelli «la panchina rossa nel cuore del centro storico del Comune di Vignola, Comune capofila dell’Unione Terre di Castelli, vuole essere un omaggio per tutte le ragazze, madri, mogli, figlie che hanno perso la vita per mano di un uomo o hanno subito violenze. L’ha voluta l’Unione, per testimoniare un vuoto che non può e non deve essere dimenticato, invitando chi vi passa accanto a fermarsi, a riflettere, a sconfiggere l’indifferenza. Ringrazio di cuore – conclude Lagazzi – la ditta Mtl, che con grande senso di attenzione verso la comunità locale, ha deciso di donare questo progetto per sensibilizzare i cittadini».

All’iniziativa parteciperanno, oltre a Lagazzi, Emilia Muratori, presidente dell’Unione Terre di Castelli, Federica Casoni direttrice del Distretto e Ospedale di Vignola, le autorità delle amministrazioni Comunali e dell’Unione Terre di castelli, il Centro antiviolenza “Paola Manzini” di Vignola e Pavullo nel Frignano.

Fondamentale il ruolo che verrà assunto dai giovani nell’iniziativa, a testimonianza del prezioso contributo apportato dalle nuove generazioni a questa causa.

Studenti e studentesse di alcune classi dell’I.S.S. P.Levi di Vignola faranno, insieme a tutti i partecipanti all’iniziativa, un Flashmob sulle note di “Break the chain” per ricordare la campagna mondiale One Billion Rising: una danza collettiva per dimostrare solidarietà e consapevolezza, uniti dalla volontà di dire NO alla violenza che le donne subiscono oggi in tutto il mondo.

La panchina rossa è stata donata dalla ditta MTL Trasformazione Lamiere e recherà la scritta “La violenza maschile sulle donne non ri-siede qui”.

Tutti i dettagli dell’iniziativa sono disponibili sul sito internet e sulle pagine social dell’Unione Terre di Castelli, dell’AUSL di Modena e dei singoli Comuni.