Le attività del centro educativo di quartiere

E’ pronto il nuovo calendario 2023 del centro educativo di quartiere operante in via Cimarosa. Il progetto si propone di sostenere gli studenti negli impegni del pomeriggio e inoltre sono organizzate anche altre attività per le donne e gli adulti.

“Sono previste diverse attività utili e interessanti e inoltre completamente gratuite. Gli studenti di tutte le età e dei vari ordini scolastici possono trovare nel centro un luogo per trovarsi, fare i compiti e studiare.

Il progetto gestito dalla Associazione Emilii-APS – aggiunge l’Assessore alla Pubblica Istruzione Alessandra Borghi – è sostenuto dal Comune di Sassuolo, gode del contributo della Fondazione di Modena e si pone come un’ulteriore possibilità di aiuto per i ragazzi e le famiglie del quartiere e della città, come luogo di aggregazione positivo dove organizzare pomeriggi utili e stimolanti. Il calendario delle attività verrà a breve distribuito nelle scuole”.