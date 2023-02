Furto su autovettura a Carpi: la Polizia di Stato chiude indagine con due denunciati

La Polizia di Stato di Carpi ha denunciato in stato di libertà due cittadini stranieri di 40 e 45 anni, per il reato di furto aggravato in concorso e per inosservanza delle norme sugli stranieri.

I fatti risalgono alla sera del 24 gennaio scorso, quando la Squadra Volante del Commissariato di P.S. era intervenuta in via Carlo Marx per il furto di una borsetta su un’autovettura in sosta mediante forzatura del finestrino anteriore.

A seguito di denuncia da parte della vittima, è stata avviata un’attività di indagine, con l’ausilio delle immagini del circuito di videosorveglianza, che ha permesso di chiarire la dinamica dei fatti e di individuare i due responsabili, già noti a questi Uffici.

Nella mattinata del 7 febbraio scorso, i due uomini sono stati rintracciati presso un’abitazione, in cui sono soliti dimorare nelle ore notturne. Con loro si trovava un’altra persona di 39 anni, irregolare sul TN, denunciata a sua volta in stato di libertà per inosservanza delle norme sugli stranieri. I tre stranieri sono stati muniti di decreto di espulsione.