Sport, pubblicato l’avviso per la ricerca di sponsor a sostegno delle iniziative promosse e coordinate dal Comune di Bologna

È online l’avviso pubblico per la ricerca di sponsor a sostegno delle iniziative sportive promosse e coordinate dal Comune per il 2023. L’avviso è rivolto a soggetti pubblici o privati che intendono promuovere la propria immagine attraverso la collaborazione con l’Amministrazione comunale, contribuendo alla realizzazione delle iniziative sportive. Il settore Sport del Comune promuove e coordina progetti ed eventi sportivi per la città, per incentivare la cultura sportiva e i sani stili di vita, con un’offerta rivolta a pubblici eterogenei, garantita anche dal sostegno alle attività degli operatori del territorio.

“Per rendere Bologna sempre più la città dello sport e del benessere, sottolinea l’assessora allo Sport Roberta Li Calzi, è fondamentale il gioco di squadra tra l’istituzione pubblica e i soggetti privati, soprattutto in occasioni di manifestazioni sportive che valorizzano il territorio, con un effetto positivo sulle persone della nostra comunità che vivono gli spazi urbani e sul tessuto economico e sociale della città. Per questo sarà prezioso il sostegno di tutti quei soggetti privati che già in questo primo anno di mandato si sono dimostrati vicini al Comune per i tanti eventi sportivi realizzati e anche di coloro che avranno con questo bando l’opportunità di partecipare per la prima volta a momenti importanti per Bologna”.

Le proposte di sponsorizzazione possono essere presentate inviando il modulo predisposto e la documentazione richiesta entro le 12 del 15 dicembre. Nel caso di sostegno al progetto Parchi in movimento, le proposte dovranno arrivare entro le 12 di venerdì 31 marzo, mentre per sostenere il progetto Bologna Sport Day la scadenza è alle 12 di lunedì 31 luglio.

Tutte le proposte vanno inviate all’indirizzo mail: redazionesport@comune.bologna.it e per conoscenza a bolognaperlosport@comune.bologna.it, indicando nell’oggetto “Sponsorizzazione iniziative Settore Sport 2023”.

Il settore individuerà periodicamente, con cadenza trimestrale, i soggetti con i quali stipulare un contratto di sponsorizzazione, a partire da una soglia minima di 500 euro.

Le candidature possono riguardare sponsorizzazioni di natura finanziaria, sotto forma di erogazione economica, di natura tecnica, mediante erogazione diretta di servizi o fornitura di beni, o di natura mista. Potranno essere individuati anche più sponsor per un singolo evento, e in caso di candidature in diretta concorrenza tra loro, il Comune aprirà un’ulteriore trattativa per scegliere la più adeguata.

Oltre ad alcune agevolazioni su occupazione di suolo pubblico e ai vantaggi fiscali previsti dalla legge, gli sponsor individuati avranno la possibilità di associare il proprio logo, marchio o nome agli strumenti di comunicazione dedicati alle iniziative sportive.

Per informazioni sull’avviso è possibile scrivere a redazionesport@comune.bologna.it oppure telefonare al numero 051 2195984, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.