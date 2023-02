In crescita a Maranello la popolazione

La popolazione di Maranello è in crescita. Secondo i dati elaborati dall’Ufficio Statistica del Comune, i residenti sul territorio sono, al 31 dicembre 2022, 17.422, 22 in più rispetto all’anno precedente. Segno positivo dunque per il numero degli abitanti di Maranello: un dato che non tiene conto, tra l’altro, delle persone domiciliate, che vivono a Maranello ma hanno la residenza in altri comuni. Quello dell’aumento della popolazione è un dato sostanzialmente in linea con l’incremento registrato a Maranello negli ultimi dieci anni, periodo in cui la popolazione residente è cresciuta del 2,47 per cento, con un aumento di 421 unità.

Interessanti i dati sui “saldi” della popolazione, ovvero sui movimenti demografici. Il saldo migratorio, la differenza fra i nuovi iscritti nelle liste anagrafiche e quelli che non lo sono più, segna più 95 individui: in pratica, a fronte di 700 persone che non risiedono più a Maranello, 795 sono diventate nuovi cittadini. Dato che conferma la dinamicità del territorio. Segno negativo invece (meno 73 persone) per il saldo naturale, la differenza fra nati e morti, risultante da un maggior numero di decessi (181) rispetto alle nascite (108). Dato, quest’ultimo, in linea con il trend nazionale ed europeo sull’invecchiamento progressivo della popolazione.

Il numero complessivo di famiglie residenti a Maranello, al 31 dicembre dello scorso anno, era di 7.276, cui vanno aggiunte sette convivenze, con un numero medio di componenti per famiglia di 2,39.

La zona più abitata si conferma il capoluogo con 9.746 abitanti e 4.159 famiglie. Seguono Pozza con 3.604 abitanti e 1.470 famiglie, poi Gorzano con 1.950 residenti e 798 famiglie, Torre Maina con 1.017 residenti e 402 famiglie, San Venanzio con 813 abitanti e 335 famiglie, Fogliano (143 residenti e 51 famiglie) e Torre Oche (149 residenti e 61 nuclei familiari).

In calo gli stranieri: rispetto al 2021 sono diminuiti dell’1,6 per cento e rappresentano oggi l’8,29 per cento del totale, pari a 1446 persone, provenienti per lo più dall’Europa (700), poi dall’Africa (493), dall’Asia (189) e dall’America (64). Il paese con il più alto tasso di immigrazione è il Marocco (17 per cento), seguito dalla Romania (14 per cento), dall’Albania (12 per cento) e dal Ghana (9 per cento).

Infine, i nomi più scelti nel 2022 dai genitori per i nuovi nati: Leonardo per i bambini e Alice per le bambine.

L’annuario completo della popolazione è consultabile sul sito del Comune di Maranello.