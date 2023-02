Giorno del Ricordo: venerdì 10 febbraio si ricordano le vittime delle foibe e l’esodo di Istriani, Fiumani e Dalmati

Venerdì 10 febbraio è il Giorno del Ricordo, istituito per conservare e rinnovare “la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli Istriani, Fiumani e Dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale” (legge 30 marzo 2004/92).

A Bologna, venerdì 10 febbraio alle 11, si terrà una seduta solenne del Consiglio comunale, con introduzione della presidente del Consiglio comunale Maria Caterina Manca, a seguire saluto della presidente del Comitato di Bologna ANVGD Chiara Sirk e intervento dello storico Luca Alessandrini. Le conclusioni sono affidate a Matteo Lepore, Sindaco di Bologna e della Città metropolitana. Per tutta la giornata la Città metropolitana esporrà a mezz’asta le bandiere di Palazzo Malvezzi.

Oltre agli appuntamenti istituzionali, i Comuni della città metropolitana organizzano diverse iniziative: incontri pubblici, presentazioni di libri, proiezioni, spettacoli teatrali. Di seguito i principali:

A Bologna, giovedì 9 febbraio (ore 16 – 18), nella Biblioteca e Videoteca Settore Diritti dei cittadini Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna (viale Aldo Moro 32), incontro sul Giorno del Ricordo. Relatore prof. Luca Alessandrini, saluto Chiara Sirk, presidente Comitato Bologna Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD). L’evento è inserito nel ciclo di incontri VIDEO DOC LAB. È prevista la proiezione parziale o completa del documentario dal titolo “Toscana: il piroscafo della fine e dell’inizio”, documentario realizzato dall’associazione ANVGD e finanziato anche dall’Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna.

Venerdì 10 febbraio, alle 12, al Cimitero Ebraico della Certosa di Bologna avrà luogo la commemorazione in ricordo di Giovanni Palatucci, ex Questore di Fiume, insignito della Medaglia d’oro al Merito Civile e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” per aver salvato dal genocidio migliaia di ebrei stranieri e italiani. L’iniziativa, promossa dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, è dedicata al ricordo del valoroso Dirigente di Polizia.

Venerdì (ore 17-18.30) e sabato (ore 17-18.30), open day della sede ANVGD. Apertura alla cittadinanza della Sede del Comitato di Bologna dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, via Natali 1/a, con esposizione di libri, testimonianze, letture.

Sabato 25 febbraio, alle ore 15, nella Sala Manica Lunga di Palazzo d’Accursio, sarà inaugurata la mostra documentaristica “Il grande esodo da Fiume”, di Tiziano Bellini (ingresso libero). Aperta fino a mercoledì 8 marzo (ore 10-18).

Sabato 18 marzo alle 17.30, in collaborazione con la Federazione di Bologna del Nastro Azzurro, presentazione del libro “La bambina con la valigia. Il mio viaggio tra i ricordi di esule al tempo delle foibe”. Intervengono le autrici Gigliola Alvisi e Egea Haffner. Qui il programma completo delle iniziative.

Giovedì 9 febbraio, a partire dalle 16.30 si svolgerà Consiglio comunale di Imola, che nella prima parte sarà dedicato a celebrare il “Giorno del Ricordo”. Durante la seduta verrà proiettato il video “Foibe e Giorno del Ricordo”, seguito dagli interventi dei gruppi consiliari e da quello degli studenti della scuola secondaria di primo grado “Luigi Orsini”.

A Pianoro, nella Sala di Consiglio del Municipio, dal 9 al 15 febbraio, esposizione dell’opera “Il foibato” della scultrice Elena Cifiello, e di documenti e opere a ricordo degli eccidi delle Foibe.

A Castenaso, venerdì 10 nella Sala consiliare del Municipio alle 8.45, iniziativa pubblica con i ragazzi delle classi terze della scuola secondaria ‘G. Gozzadini’. Gli studenti sono invitati a riflettere sugli eventi accaduti, guidati dagli insegnanti e da Lorenzo Maria Albertini, studente di Storia dell’Università di Bologna.

A Castel San Pietro Terme venerdì 10 sarà pubblicato un video sul tema, realizzato da Michelle Lamieri, ex sindaca delle Ragazze e dei Ragazzi del Comune, attualmente socia di Terra Storia Memoria e membro della Commissione Giovani. Il video verrà caricato nella playlist relativa sulla pagina YouTube del Comune. Inoltre, alla Biblioteca del capoluogo sarà allestito un tavolo tematico, con testi e documenti in ricordo dell’eccidio delle foibe.

Venerdì 10 febbraio alle 17.30 nella Sala consiliare del Centro Civico Culturale di Calderino (Monte San Pietro), conferenza “Il confine orientale e le foibe” tenuta da Filippo Mattia Ferrara e Andrea Zoccheddu (Area didattica Istituto storico Parri).

A San Giorgio di Piano dal 10 febbraio in Biblioteca esposizione delle opere artistiche e dei temi con i quali la classe 3C delle scuole medie ha ottenuto la menzione speciale nel concorso nazionale “Amate sponde”; mercoledì 22 febbraio alle 21 in Municipio, incontro con Claudio Bronzin, esule istriano sopravvissuto alla strage di Vergarolla e presentazione degli elaborati degli studenti con la referente del progetto Prof.ssa Diana Deghenghi.

Venerdì 10 febbraio, a Bentivoglio, le classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Ungaretti” assisteranno assieme ai loro insegnanti alla proiezione di video sul tema degli esuli istriani e dalmati nel secondo dopoguerra a cui seguiranno momenti di riflessione.

Domenica 12 febbraio alle 17.30 all’Auditorium Pelliconi di Ozzano dell’Emilia appuntamento con lo spettacolo “Rebalton” a cura di Ozzano Teatro Ensemble compagnia Le Saracinesche, voce Giuseppina Randi, fisarmonica Gressi Sterpin. Alle 18.20 intervento di Olga Massari (Istituto Storico Parri di Bologna), durante l’evento sarà possibile visitare la mostra “Risalita” a cura degli allievi dell’Associazione per le Arti Figurative “Urbano Parentelli” Aps.

A Marzabotto, lunedì 13 febbraio (ore 20.30), nella Sala polivalente della Casa della Cultura e della Memoria, è in programma l’incontro dal titolo “Le Foibe, l’esodo e il confine orientale”. Relatore è Enrico Miletto dell’Università di Torino, autore di “Novecento di confine. L’Istria, le foibe, l’esodo” e “Le due Marie. Vite sulla frontiera orientale d’Italia”.

Alla Rocca di Dozza, venerdì 17 febbraio, inaugurazione della mostra fotografica sul Giorno del Ricordo, accompagnata dalla conferenza di Marino Segnan “Storia e testimonianza delle vicende dell’Adriatico orientale e dell’esodo”.

Sabato 18 febbraio, ore 16-18, alla Biblioteca Le Scuole di Pieve di Cento, appuntamento con “Essere Ricordo: letture e testimonianze a tu per tu tra i corridoi de ‘Le scuole’”. Le bibliotecarie e le lettrici volontarie offriranno una lettura a tu per tu per ciascun partecipante. Saranno inoltre presenti Chiara Sirk e Giovanni Stipcevich del Comitato di Bologna dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia che riporteranno le loro testimonianze dell’esodo giuliano-dalmata.

A Castel Maggiore, mercoledì 22 febbraio alle 17.30, la Biblioteca comunale Ginzburg ospita la presentazione del libro di Egea Haffner e Gigliola Alvisi “La bambina con la valigia – Il mio viaggio tra i ricordi di esule ai tempi delle foibe”. Intervengono: Gigliola Alvisi, Manuela Cavicchi, responsabile della Biblioteca e Belinda Gottardi, Sindaca di Castel Maggiore.

Venerdì 24 febbraio, il Museo di casa Frabboni a San Pietro in Casale ospita la presentazione del libro “La bambina con la valigia. Il mio viaggio tra i ricordi di esule al tempo delle foibe”. Intervengono: Riccardo Marchetti, assessore alla cultura del Comune di San Pietro in Casale, Gigliola Alvisi, autrice e modera Federica Veronesi, bibliotecaria.

Venerdì 10 marzo alle 15, nella Sala Consiliare del Municipio di Calderara di Reno, incontro e testimonianze sulla storia del Confine orientale con il Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.

Al cinema don Bosco di Castello d’Argile, giovedì 16 marzo, alle 21, proiezione, in prima visione in Emilia-Romagna, del film “Nuovo Cinema Buie” (2022) di Alessio Bozzer, documentario che racconta come nel 1950 Buie d’Istria fosse una sorta di “terra di nessuno”, un luogo di dolorosi contrasti. Alla proiezione sarà abbinato il cortometraggio “Lievito madre” di Francesco Garbo. Introduce Alessandro Cuk, critico cinematografico, presidente ANVGD Venezia.

A Molinella sul sito della Biblioteca S. Ferrari è stata pubblicata una bibliografia speciale sul tema.