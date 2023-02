Polizia Locale, il fiuto del cane Grey scova un chilo di hashish lungo il canale Navile

Il fiuto del cane Grey non si smentisce. Anche ieri, il cane in servizio nell’unità cinofila del reparto Sicurezza Urbana e Antidegrado della Polizia Locale, ha messo a segno un altro colpo in materia di rinvenimento di sostanze stupefacenti.

Durante un controllo lungo il canale Navile, in un’area abbandonata ed incolta a ridosso di alcuni orti urbani all’altezza dell’ex Sostegno Corticella, l’agente Grey si è rizzato sulle zampe posteriori e ha chiaramente indicato la direzione di un capanno in legno dismesso. All’interno, occultati in una sacca sistemata nell’intercapedine della tettoia, erano presenti dieci panetti di sostanza stupefacente. Sottoposta a test e pesatura, la sostanza è risultata essere hashish per un peso complessivo di poco più di un chilo.