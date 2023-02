PNRR, lavoro e imprese, diritti, ambiente: giovedì 9 febbraio il presidente Bonaccini in missione istituzionale a Bruxelles

Il punto sull’attuazione del PNRR in Emilia-Romagna e la nuova programmazione regionale dei fondi strutturali.

Il confronto a livello nazionale ed europeo sulla revisione del Patto di stabilità e le opportunità del RePowerEu, il piano integrativo del PNRR varato dalla Commissione Ue per fronteggiare la crisi energetica e accelerare la svolta Green verso le fonti rinnovabili.

Poi le sfide cruciali della transizione ecologica e digitale, le priorità del Patto per il Lavoro e per il Clima e, in occasione della partecipazione del presidente ucraino Zelensky al Consiglio europeo straordinario di domani e dopodomani, una riflessione sulla guerra d’aggressione russa all’Ucraina, i suoi impatti e la necessità di intensificare gli sforzi per individuare una via di uscita diplomatica al conflitto.

Sono alcuni dei temi al centro della missione istituzionale del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che domani, giovedì 9 febbraio, sarà Bruxelles per un nutrito programma di incontri con i massimi rappresentanti delle istituzioni europee.

Il programma della missione

Alle 13 è in programma l’incontro con la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

A seguire, i bilaterali con quattro commissari europei, dedicati ai temi socioeconomici e dell’ambiente, con l’obiettivo della piena sostenibilità. Al centro anche gli obiettivi del Patto per il Lavoro e per il Clima siglato dalla Regione con tutte le parti sociali in Emilia-Romagna, strumento che ha già trovato interesse nei mesi scorsi da parte della Commissione europea quale unicum a livello nazionale e continentale.

Bonaccini sarà infatti ricevuto da Frans Timmermans, primo vicepresidente della Commissione Ue e Commissario europeo al Clima e al New Green Deal, per approfondire in particolare i temi della revisione della Direttiva europea sulla qualità dell’aria in fase di negoziazione a livello europeo e la necessità di rafforzare le misure per sostenere la transizione delle imprese verso la neutralità climatica.

Poi i faccia a faccia con i commissari Ue al Lavoro e diritti sociali, Nicolas Schmit, agli Affari Economici, Paolo Gentiloni, e all’Uguaglianza, Helena Dalli. Va ricordato che Schmit e Dalli a fine 2022 avevano incontrato a Bologna i componenti il Patto per il Lavoro e per il Clima insieme al presidente Bonaccini.

Domani, l’incontro con il commissario Schmit sarà l’occasione per approfondire il confronto sul “Patto europeo per le competenze”, centrale anche per le politiche di sviluppo della Regione. Con il commissario Gentiloni la discussione sarà incentrata, tra gli altri temi in agenda, sui margini possibili di integrazione del PNRR attraverso il nuovo capitolo RePowerEu. Infine, con la commissaria Dalli si farà il punto sulle politiche contro le discriminazioni e per l’affermazione della parità di genere in tutti gli ambiti sociali.

A conclusione dell’intesa giornata di impegni istituzionali Bonaccini, che in mattinata incontrerà anche un gruppo di funzionari ed europarlamentari, si recherà in visita nella sede della Delegazione della Regione Emilia-Romagna a Bruxelles per fare il punto sui dossier più rilevanti in discussione a livello Ue che impattano sull’economia e la società regionale.