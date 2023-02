Bologna, il 16 febbraio l’inaugurazione della nuova sede del Teatro Comunale

Un concerto offerto alla città per l’apertura del nuovo anno: un 2023 che sarà per Bologna ricco di grandi trasformazioni e innovazioni.

Per questo, ne celebreremo l’avvio invitando la cittadinanza in uno degli spazi che saprà ben rappresentare questa nuova stagione di cambiamenti: la nuova sede del Teatro Comunale di Bologna.

Un’occasione per condividere riflessioni e prospettive con il discorso d’inizio anno del sindaco Matteo Lepore, e per inaugurare la nuova sede della fondazione lirico-sinfonica felsinea, con un concerto dell’Orchestra d’archi del Teatro Comunale.

Per partecipare alla serata in programma giovedì 16 febbraio 2023 alle 20.30 presso l’edificio Exhibition Hall di BolognaFiere, in piazza della Costituzione 4/a, è necessario prenotarsi a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-concerto-per-bologna-preview-comunale-nouveau-533803640057 fino ad esaurimento posti.



Il programma:

Inaugurazione Comunale Nouveau e discorso di inizio anno del sindaco Matteo Lepore

“Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi

Primo violino Emanuele Benfenati, Orchestra d’archi del Teatro Comunale di Bologna