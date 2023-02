“Amarsi ai tempi dell’evoluzione” in Riserva

Il paesaggio unico delle Salse di Nirano accompagnerà gli innamorati della natura, domenica 12 febbraio, dalle ore 15.00, nella passeggiata naturalistica gratuita dedicata alle tecniche di conquista e ai rituali di accoppiamento tra gli animali che popolano la Riserva, dal titolo ‘Amarsi ai tempi dell’evoluzione’.

Un ululato, il cinguettio in sottofondo, un bel bramito… e il gioco è fatto! Ogni specie animale ha evoluto le proprie tecniche per la conquista degli individui del sesso opposto al fine di perpetuare la specie.

L’attività, proposta dal Comune di Fiorano Modenese, in collaborazione con Ecosapiens e La lumaca, è gratuita, con prenotazione obbligatoria tramite from online sul sito del turismo del Comune di Fiorano Modenese o sulla pagina fb della Riserva.

Per informazioni è possibile scrivere alla mail salse.nirano@fiorano.it o chiamare i numeri 0522 343238 e 342 8677118

Il prossimo appuntamento in Riserva sarà sabato 18 febbraio, in occasione di M’illumino di meno 2023, con un percorso tra natura e tecnologia, alla scoperta di come tutti gli esseri viventi, uomo compreso, usino il sole per creare energia.

Il calendario completo delle iniziative alle Riserva naturale delle Salse di Nirano da febbraio ad aprile 2023 è disponibile sul sito Fiorano Turismo.