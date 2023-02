Sassuolo: domani la prima serata di presentazione del nuovo modello di raccolta rifiuti

Mercoledì 8 febbraio, dalle ore 20.30, presso l’Aula Magna dell’Istituto Volta, piazza Falcone e Borsellino 4, a Sassuolo, si terrà la prima serata pubblica di presentazione del nuovo modello di raccolta differenziata.

La serata è specificamente dedicata alle imprese e alle famiglie residenti nelle aree di San Michele, Magreta e quartieri Pontenuovo, San Polo, Rometta Alta, Musicisti, Parco, Borgo Venezia, Pista, vale a dire le parti del territorio comunale di Sassuolo nelle quali per prime – nel corso delle prossime settimane – verranno introdotti i nuovi servizi.

Il 7 marzo e il 5 aprile seguiranno poi altri appuntamenti, dedicati al resto della cittadinanza. In ogni caso, tutte le assemblee possono essere seguite anche in via telematica ai seguenti indirizzi: https://www.youtube.com/watch?v=wKBBEl-HVyE – https://us02web.zoom.us/j/87853047523