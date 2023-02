Il varietà “Andam a vegg” debutta al Pala AVF di Ubersetto

Nuova location per la 45° puntata di “Andam a a Vegg”, lo spettacolo dei ricordi, della musica e dell’intrattenimento, che da diversi anni rinnova con successo il suo appuntamento mensile con il pubblico. Lunedì 13 febbraio 2023, dalle 20.30, il varietà andrà in scena al Pala A.V.F. di Ubersetto, situato nel parcheggio del Centro sportivo Iseppi, in via Canaletto.

Sotto la tensostruttura riscaldata, montata dall’Associazione Volontari Fiorano, che già lo scorso anno ha ospitato tanti eventi in piazza Ciro Menotti, interverranno gli artisti: Erica Perini e Giovanni Usai. Ci saranno i Folklito Country, lo showman Gino Ginone Andreoli, Giuliana Cuoghi con “Radio Stalla” e il folclore locale, Vincenzo Ingrami e Donato Gualmini con racconti e il lavoro del tempo che fu, presentati dal giornalista Luigi Giuliani. Verrà anche proiettato un filmato inedito girato negli anni ‘69 dalla Rai sulla nascita del distretto ceramico e sui ritrovamenti archeologici di Cameazzo.

L’evento ad ingresso libero e gratuito è promosso dal comune di Fiorano Modenese, in collaborazione con l’associazione Leongatto e il Comitato Fiorano in Festa. La direzione artistica è di G.P. Eventi di Giancleofe Puddu e le scenografie di Mauro Casolari e Donato Gualmini.