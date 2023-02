Attività culturali e Bologna Estate 2023, pubblicati i bandi del Comune

Attraverso il bando Bologna Estate si selezionano i progetti del cartellone di iniziative coordinato e promosso dal Comune di Bologna in collaborazione con la Città metropolitana che si svolgerà dal 19 maggio al 4 ottobre.

Un programma multidisciplinare, ricco di opportunità da vivere all’aperto e diffuso su tutta l’area metropolitana, fatto di musica, spettacoli, cinema e itinerari, in un mix di proposte culturali e di promozione del territorio, anche dal punto di vista turistico.

Un cartellone dall’alto livello qualitativo che si realizza in un’ottica di inclusione, di ampliamento dei pubblici e di prossimità, volto a valorizzare anche luoghi al di fuori del centro storico cittadino, con particolare riferimento alla realizzazione di progetti di arti performative nelle periferie grazie al sostegno del Ministero della Cultura.

Tutti i progetti, indipendentemente dall’ambito territoriale (città o area metropolitana o entrambe), potranno essere presentati entro le 12 di giovedì 16 marzo.

Torna, dopo la positiva esperienza dello scorso anno, la programmazione nella nuova centralità urbana di Piazza Lucio Dalla, attraverso un apposito bando per la gestione estiva finanziato con fondi FUS per lo spettacolo dal vivo nelle periferie. Le richieste di partecipazione al bando devono pervenire al Comune di Bologna entro le 12 di giovedì 9 marzo.

Con l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi ad Attività culturali il Comune intende promuovere e sostenere i progetti di produzione, programmazione artistica e culturale e le azioni di export culturale provenienti dal multiforme sistema cittadino, che rappresenta una realtà d’eccellenza e in continua evoluzione tale da posizionare Bologna tra le capitali della Cultura, del welfare culturale e delle industrie culturali e creative, anche a livello nazionale e internazionale.

Progetti e attività culturali devono svolgersi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, tranne per i progetti di programmazione (ambito A) che si svolgono esclusivamente dal 19 maggio al 4 ottobre che devono partecipare al bando dedicato a Bologna Estate.

La valutazione dei progetti sarà effettuata per le proposte pervenute entro le 12 di giovedì 16 marzo; solo in caso di ulteriore disponibilità di fondi e qualora fossero state esaurite le graduatorie degli idonei relative alla precedente valutazione, sarà possibile prendere in considerazione per ulteriori valutazioni progetti pervenuti dopo suddetta scadenza.

In tutti e tre i bandi, saranno considerati con particolare riguardo i progetti impegnati a ridurre l’impatto ambientale e a garantire una corretta gestione delle attività notturne, in coerenza con le politiche e azioni per il piano dell’economia della notte.

È aperto in contemporanea anche l’avviso per la ricerca di sponsor a sostegno di attività culturali promosse dal Comune di Bologna nell’anno 2023 e in particolare per quelle che rientrano nel cartellone di Bologna Estate. Le proposte di sponsorizzazione relative al cartellone di Bologna Estate dovranno pervenire entro e non oltre il 31 marzo alle ore 12; il bando resterà poi aperto fino alle ore 12 del 15 dicembre per accogliere le proposte di sponsorizzazione di altri progetti culturali nel corso dell’anno.

“Tre bandi per valorizzare la scena artistica e la programmazione culturale di qualità con progetti diffusi in tutto il territorio cittadino e metropolitano e per rendere Bologna sempre più città capitale della cultura a livello nazionale e internazionale, con attenzione alle industrie culturali e creative, all’innovazione e all’inclusione culturale.

Il primo bando aprirà una lente significativa per comporre il programma multidisciplinare, di qualità, inclusivo, in spazi anche inusuali rivolto a residenti e visitatori, distribuito in tutta la città di Bologna e area metropolitana confermando l’estensione temporale della lunga estate culturale (dal 19 maggio al 4 ottobre). Il secondo bando per riaffermare attraverso la progettazione culturale la nuova centralità urbana di Piazza Dalla, la prima piazza culturale aperta tutto l’anno e già profondamente iscritta nella vita della città. Il terzo bando per contribuire alla progettazione di produzioni, programmazioni artistiche e culturali, anche attraverso l’export culturale, dei soggetti che costituiscono il nostro importante sistema culturale territoriale.

Per arricchire sempre di più l’offerta culturale della città di Bologna è stato pubblicato anche l’avviso per la ricerca di sponsor in un partenariato che vogliamo sempre più significativo con i privati” – dichiara la delegata alla Cultura Elena Di Gioia”.

I quattro bandi del Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna e le modalità di partecipazione sono pubblicati all’albo pretorio online e nelle sezioni dedicate agli avvisi pubblici del sito del Comune di Bologna e sul sito culturabologna.it