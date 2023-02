Vignola, sabato 11 febbraio si commemora l’eccidio di Pratomaggiore

Risorse senza precedenti per la trasformazione digitale: gli otto Comuni dell’Unione Terre di Castelli, con il coordinamento degli uffici della stessa Unione, sono riusciti a intercettare oltre 3 milioni di euro di finanziamenti, in gran parte provenienti da Bandi del Pnrr, destinati alla riqualificazione delle reti e all’implementazione dei servizi digitali al cittadino. Fondi che, sotto l’egida di Lepida, la società che si occupa di ICT per conto della Regione Emilia-Romagna, nel giro di due anni ( i lavori dovranno essere portati a termine entro la fine del 2024) consentiranno di rivoluzione il rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione a livello locale.

Il primo passo sarà la riqualificazione del cablaggio della rete di tutte le sedi municipali, un intervento del costo di 743mila euro, che ha ottenuto un finanziamento di 460mila euro da parte della Regione nell’ambito dei fondi stanziati per le cosiddette “Unioni mature”. Gli impianti attualmente presenti risalgono ormai a 20/30 anni fa e non sono più adeguati alle necessità attuali