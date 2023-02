Ai Giardini Ducali di Modena si rimettono a nuovo i sentieri ghiaiati

Cantiere in corso ai Giardini Ducali di Modena per rimettere a nuovo i sentieri ghiaiati, riqualificando la viabilità agli ingressi e l’area intorno ai giochi.

L’intervento, che rientra nell’ambito della manutenzione ordinaria del parco, è coordinato dal servizio di Manutenzione urbana del Comune e durerà circa due settimane.

La riqualificazione riguarda in particolare i viali che partono dai tre accessi del parco, in corso Canalgrande, viale Caduti in Guerra e corso Vittorio Emanuele, e arrivano nei pressi della Palazzina dei Giardini e del baretto.

I lavori consistono nella pulizia dei vialetti, nell’integrazione della ghiaia attualmente presente, che con il tempo è diminuita lasciando spazi di terra scoperti che diventano fangosi in caso di pioggia, con nuovo materiale inerte senza leganti chimici che sarà leggermente pressato in modo da rimanere stabile, garantire una buona percorribilità e mantenere, allo stesso tempo, la permeabilità del suolo.