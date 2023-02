Un uomo di 60 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale avvenuto in via Nazario Sauro – SP 28 a Barco di Bibbiano.

Per cause in corso d’accertamento, la vittima ha perso il controllo della sua utilitaria e, fuoriuscito dalla sede stradale, si è schiantato contro un albero. L’allarme al 118 solo intorno alle 8:30. Quando i sanitari sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.