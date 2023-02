Dionisi “Chi viene a giocare nel Sassuolo deve voler giocare nel Sassuolo e per il Sassuolo”. Stasera c’è l’Atalanta

Questa sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia con partenza alle 20:45 si gioca Sassuolo – Atalanta, match valido per la ventunesima giornata di campionato.

La situazione in classifica la conoscono tutti in città. I neroverdi con 20 punti in venti giornate sono a sette distanze dal Verona, prima della zona retrocessione.

L’Atalanta arriva con il suo terzo posto pari merito con la Lazio (38 punti in 20 partite) e in vantaggio sul Milan per differenza reti.

Già nella conferenza stampa del match d’andata Dionisi definì la Dea come “la bestia nera del Sassuolo” e i numeri non gli danno certo torto.

Statistiche alla mano, solo con la Juventus i neroverdi hanno collezionato a oggi più sconfitte (14), mentre contro i bergamaschi le sconfitte sono 11 su 19 sfide.

Alessio Dionisi confida nella consapevolezza e la motivazione riaffiorata dopo la vittoria (storica) a San Siro contro il Milan, parlando di una maggiore attenzione a non ripetere delle cadute di prestazione a seguito di grandi risultati ottenuti.

Dopo la partenza di quattro giocatori dalla rosa in entrata sono arrivati due ragazzi che il mister neroverde ha definito “giusti”, con qualità tecniche e motivazioni corrette.

Il messaggio più che mai chiaro di Mister Dionisi è arrivato in occasione della conferenza pre partita, “Chi viene a giocare nel Sassuolo deve voler giocare nel Sassuolo e per il Sassuolo”.

La buona notizia è ripartire da Berardi che sembra tornato sui suoi livelli a cui ci aveva abituato.

Quella di questa sera sarà la quarta volta che Gasperini e Dionisi si incontreranno per un turno di campionato.

