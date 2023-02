Il FabLab e Casa Corsini nel 2022

Casa Corsini è una struttura polifunzionale sita a Spezzano di Fiorano e realizzata dal Comune per concedere uno spazio di lavoro e svago a grandi e piccoli del territorio locale e non solo. All’interno di questo Centro per l’innovazione sociale e tecnologica, si muovono diverse realtà, tra cui il il FabLab Junior, spazio del “fare” per bambini e ragazzi dedicato alle nuove tecnologie, alla creatività e all’innovazione.

Parliamo di uno dei pochissimi esempi così all’avanguardia a livello regionale e nazionale, riconosciuto quale eccellenza, e studiato anche da diverse università come best practices. Il FabLab canonico, per adulti, è invece uno spazio che dispone di strumentazioni come macchine per la stampa 3D e taglio laser, e di molte altre attrezzature digitali e avveniristiche, o manuali ed estremamente tradizionali. Casa Corsini, sita in via Statale 83 (Spezzano di Fiorano Modenese – MO).

Anche lungo il 2022 la struttura ha visto numerosissime attività e appuntamenti! Solo quel che riguarda il FabLab Junior il numero di laboratori ammonta a 99, per un totale di 1200 partecipanti tra bambini, ragazzi e insegnanti. Sia nella prima parte dell’anno che nella seconda, i progetti laboratoriali sono stati finanziati da Fondazione di Modena

Per quanto riguarda i progetti di qualificazione scolastica – attività offerte quindi agli istituti quale aggiunta ai progetti interni – rispetto al solo 2022, abbiamo 33 laboratori, che hanno coinvolto circa 700 bambini delle scuole primarie e secondarie di I grado. Si tratta di iniziative tutte sostenute dal Comune di Fiorano Modenese.

Oltre agli ambiti laboratoriali, Casa Corsini è sia uno spazio di co-working ma anche un luogo dove vengono proposti eventi di diversa natura, da serate di approfondimento musicale presso la sua fonoteca a corsi rivolti ad utenti con diversi tipi di fragilità, da workshop che coinvolgono educatori e insegnanti a mostre realizzate dai più piccoli. Da non dimenticare sono i vari progetti europei di cui l’associazione Lumen – alla guida della struttura – fa parte, in certi casi addirittura come capofila. Parliamo di iniziative che mirano ad accrescere la consapevolezza e le conoscenze per l’insegnamento e l’educazione interattivo-tecnolgica, sociale e inclusiva di diverse realtà in Europa, puntando a una cooperazione tra Paesi differenti.