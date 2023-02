ForModena, diploma per 31 nuovi operatori socio-sanitari

Sono 31 i nuovi operatori socio-sanitari che hanno ricevuto la certificazione oggi, venerdì 3 febbraio, al termine del corso professionalizzante da mille ore organizzato da ForModena.

Alla consegna dei certificati, nella sede del centro di formazione all’RNord, hanno partecipato l’assessora all’Istruzione e Formazione Grazia Baracchi e la direttrice di ForModena Francesca Malagoli.

I 31 nuovi diplomati, 26 donne e cinque uomini, per il 65 per cento di origine straniera, portano a 1.539 il numero complessivo dei diplomati come operatori socio-sanitari dal 2013, anno in cui è nata ForModena, in risposta a una domanda espressa dal territorio: il tasso di occupazione, infatti, si avvicina al 100 per cento.

I corsi prevedono lezioni teoriche e laboratori pratici per imparare le tecniche di movimentazione, igiene, alimentazione e vestizione degli assistiti, l’utilizzo delle attrezzature per il monitoraggio dei parametri vitali, esercitazioni di primo soccorso sui manichini specifici per la rianimazione. Il corso prevede anche il rilascio dell’attestato di sicurezza e di quello di alimentarista, necessari per l’inserimento in qualsiasi ambito lavorativo. Le lezioni sono tenute da docenti esperti che operano nei settori di interesse e sono previsti un tutoraggio costante e un accompagnamento nell’inserimento nel mondo del lavoro.

I due nuovi corsi già programmati, in partenza a marzo nelle sedi di Modena e di Vignola-Castelfranco, saranno presentati in occasione dell’open day di mercoledì 8 febbraio, nella sede di ForModena, in via Attiraglio 7, a partire dalle 10.

ForModena è l’ente di formazione, accreditato in Regione Emilia Romagna, che ha unificato dal 2013 le società di Modena, Carpi e dei Comuni dell’Area Nord. Nel

ForModena propone anche corsi per animatore sociale e tecnico esperto nella gestione dei servizi, oltre a corsi per l’inserimento e il reinserimento lavorativo di persone con disabilità.

Per informazioni, lo sportello sociale è aperto tutte le mattine, dalle 9 alle 12; è possibile anche telefonare (al numero 059 3167611) o scrivere una mail (segreteria@formodena.it).