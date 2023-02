Ancora senza esito le ricerche del velivolo scomparso sull’Appennino

Le ricerche del velivolo disperso continuano senza sosta dalla giornata di sabato, purtroppo senza un epilogo. Impegnato un ingente quantitativo di personale, dagli operatori del Soccorso Alpino all’Aeronautica Militare, dalla Protezione Civile ai Vigili del Fuoco.

Giornata di ricerche intense anche quella di ieri: gli elicotteri 169 della Guardia di Finanza di Rimini e il 139 dei Vigili del Fuoco di Bologna hanno elitrasportato una ventina di operatori, tra Soccorso Alpino Emilia-Romagna, Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e SAF di Reggio, per effettuare le ricerche via terra in ambiente impervio. Le battute di ricerca via terra (con sci d’alpinismo) si sono concentrate in zone impervie indicate dai radar dell’aeronautica Militare: fitte faggete con più di mezzo metro di neve, che rallenta e rende le ricerche più complesse. Nel contempo sono stati impiegati anche droni per ricerche più specifiche.

Le ricerche sono riprese questa mattina con squadre di operatori che batteranno le zone via terra e con gli elicotteri che saranno impegnati nel trasporto degli operatori in montagna.