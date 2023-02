Auto fuori strada, un ferito a Pavullo

Un automobilista è rimasto ferito ieri sera intorno alle 20:30, nell’uscita di strada dell’auto che conduceva lungo via Giardini a Pavullo, in corrispondenza della rotonda in zona Conad. La vettura ha fermato la sua corsa ribaltata su un fianco. Sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno affidato ai sanitari del 118 il conducente. Per i rilievi i Carabinieri.