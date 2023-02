Presidio Ospedaliero di Reggio Emilia, il nuovo direttore della Gestione Operativa è il dottor Francesco Vercilli

Il nuovo direttore della struttura complessa “Direzione Gestione Operativa” del Presidio Ospedaliero Santa Maria Nuova è il dottor Francesco Vercilli.

Laurea in Medicina e Chirurgia e specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, il dottor Vercilli ha conseguito nel 2007 il Master universitario in “Programmazione, gestione e valutazione dei servizi sanitari e socio assistenziali” all’Università di Bologna e nel 2012 ha frequentato nello stesso Ateneo il corso di Alta formazione in “Responsabilità professionale sanitaria”. Nel 2021 ha ottenuto il certificato di formazione manageriale per Responsabile Direttore di Struttura Complessa.

Dal 2004 al 2010 Dirigente Medico di Direzione Medica Ospedaliera del Santa Maria Nuova il dottor Vercilli ha svolto funzioni relative alla vigilanza e al controllo sulla corretta tenuta della documentazione sanitaria, alla prevenzione e al controllo delle infezioni correlate all’assistenza, al supporto al processo di informatizzazione aziendale, alla predisposizione dei capitolati tecnici per l’acquisizione di tecnologie e dispositivi. Dal 2010 al 2016 è stato responsabile del Coordinamento delle attività aziendali per la gestione del Rischio clinico (dapprima con incarico di Alta Specialità e dal 2016 con incarico di Struttura Semplice) con la funzione di definire obiettivi, strategie e progetti per la sicurezza dei pazienti e la prevenzione degli eventi avversi.

Nell’agosto 2019, dopo l’unificazione tra Asmn e Ausl, ha ricevuto l’incarico di Responsabile di Struttura Semplice “Coordinamento, gestione e valutazione dell’impatto organizzativo e tecnologico del Presidio Ospedaliero” con funzione di coordinamento del Nucleo Provinciale Dispositivi Medici e collaborazione alla realizzazione di una infrastruttura tecnologica volta a semplificare integrazione e relazione tra le Unità Operative. Dal 1° settembre 2020 ha assunto l’incarico di direttore facente funzioni della Struttura Complessa “Direzione Gestione Operativa” (Operations Management) con la funzione di gestione della piattaforma chirurgica dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia, dal controllo delle liste di attesa alla pianificazione e programmazione delle sedute chirurgiche nei comparti operatori del Presidio Ospedaliero, all’implementazione di progetti di riorganizzazione del percorso chirurgico finalizzati alla semplificazione e all’efficientamento.

Il professionista ha svolto attività di docenza in numerosi corsi interni, in particolare inerenti la sicurezza delle cure e dal 2018 svolge incarico di didattica ufficiale (insegnamento Management Sanitario) nel Master Funzioni di Coordinamento delle Attività Sanitarie dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

Al neo direttore i migliori auguri di buon lavoro dalla Direzione Aziendale.