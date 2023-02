Donazione a Fondazione GRADE Onlus

Sono stati consegnati nei giorni scorsi alla Fondazione Grade 5mila euro raccolti durante la serata organizzata da Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Reggio Emilia, Comitato Regionale del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia-Romagna e Giovani Commercialisti di Reggio Emilia.

La donazione sosterrà due importanti progetti di ricerca sui linfomi (FOLL19 e PREVID) finalizzati all’introduzione di importanti protocolli terapeutici in ambito nazionale. Studi che coinvolgono 50 centri di ematologia e oncologia diffusi in tutta Italia e coordinati da Francesco Merli, direttore del reparto di Ematologia di Reggio Emilia e da Stefano Luminari, responsabile della ricerca nella stessa unità operativa.

La serata, svoltasi presso il Balsamico Village di Carpi (Mo), è stata l’occasione per rafforzare l’impegno sociale di giovani imprenditori e commercialisti che hanno appoggiato l’idea di riunirsi per la ricerca, sostenendo la filosofia della Fondazione Grade: Insieme si può.

Durante l’evento Merli e Luminari hanno sensibilizzato la platea verso l’importanza della ricerca scientifica, raccontandone i progressi.

“Affiancare la solidarietà ad un evento conviviale ed associativo conferma come con semplici gesti è possibile fare la differenza – spiega Marco Righi, Presidente del Gruppo Giovani di Unindustria – Il nostro impegno verso la responsabilità sociale d’impresa, la salute e il benessere del territorio rimangono tra le priorità del nostro gruppo”.

“Il nostro impegno – aggiunge Ivan Franco Bottoni, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia-Romagna – non deve fermarsi: vogliamo contribuire a realizzare questo obiettivo, ma anche essere d’esempio a giovani come noi che, speriamo, possano vivere un futuro sanitario migliore, grazie a progetti come FOLL19 e PREVID”.

“E’ stato un onore partecipare a questa serata solidale – ha affermato Andrea Friggeri, Presidente di Giovani Commercialisti di Reggio Emilia – Un convivio reso nobile grazie a questa raccolta fondi per sostenere due importantissimi progetti sui linfomi”.

Presente alla serata anche la Fondazione Italiana Linfomi (FIL), sostenitrice di questi studi a livello nazionale.

“Ringraziamo FIL per la sua preziosa collaborazione. Gli studi procedono con la precisione e la professionalità che ci contraddistinguono. Le donazioni per questo progetto, portato avanti dalla Fondazione Grade con il nome di Ricerca o Non Ricerca, hanno già superato i 900mila euro, contiamo di arrivare presto all’obiettivo prefissato di 1,2milioni di euro” – conclude Merli.

Armando De Nigris, ex medico e titolare di Balsamico Village, con la sua ospitalità ha sostenuto la Fondazione Grade e l’equipe di Francesco Merli.

