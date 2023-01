Nuove strisce blu in alcune zone dei quartieri Santo Stefano e San Donato-San Vitale

Da mercoledì 1 febbraio entrano in vigore le nuove regole nelle zone dei quartieri Santo Stefano e San Donato-San Vitale cui è estesa la sosta regolamentata con strisce blu. Chi non sarà dotato di titolo di sosta, a pagamento dalle 8 alle 18 dal lunedì al sabato, eccetto festivi, sarà soggetto a sanzione.

Dal 15 novembre scorso è iniziato l’invio delle lettere per posta ordinaria con la comunicazione di tutti i dettagli organizzativi ai residenti, e contestualmente sono iniziati i lavori sulla nuova segnaletica. Personale di Bomob sta procedendo con la distribuzione di volantini di cortesia per ricordare l’avvio di questa nuova fase.

I nuovi stalli a strisce blu, per la gran parte ordinarie, saranno gratis per i residenti, come le strisce riservate ai veicoli con contrassegno di parcheggio per persone con disabilità o al carico/scarico merci.

I residenti hanno diritto alla sosta gratuita, fino al secondo veicolo per nucleo familiare, in tutte le strisce blu della propria zona di appartenenza, escluse solo quelle “a rapida rotazione” o “a tariffa intera”, che saranno a pagamento per tutti.

I titoli per la sosta gratuita dei residenti sono due per nucleo familiare e sono dematerializzati: le targhe dei veicoli sono inserite automaticamente nella banca dati del Comune e non deve dunque essere ritirato né esposto alcun titolo.

Qui l’elenco delle vie incluse nel Piano sosta: https://www.comune.bologna.it/notizie/piano-sosta-2022