Domenica al Comunale di Carpi arriva il Gruffalò

E’ il “Gruffalò”, uno dei “mostri” più amati dai bambini di tutto il mondo, il protagonista del prossimo appuntamento in cartellone al Comunale nell’ambito della rassegna “Famiglie a Teatro”: ispirata all’omonimo successo letterario e cinematografico, domenica 5 febbraio arriva infatti a Carpi una versione teatrale della storia, una divertente e colorata commedia musicale prodotta per la prima volta in Italia da Fondazione Aida in collaborazione con il Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento, il Teatro Stabile del Veneto e la Bernstein School of Musical di Bologna, su testi adattati da Pino Costalunga e con la regia di Manuel Renga.

Sul palco, con fantastici costumi, Stefano Colli, Elisa Lombardi, Giuseppe Brancato e Gaia Carmagnani a interagire con i pupazzi di Mariangela Gabrieli per dare vita ad uno spettacolo che, pur mantenendosi fedele ai testi e all’iconografia delle illustrazioni originali, si presenta in forma inedita grazie al contributo delle musiche originali di Patrizio Maria D’Artista.

La vicenda è nota a milioni di bambini e famiglie: quattro giovani amici in un bosco, seduti attorno a un fuoco a raccontarsi storie di paura, fra le quali quella del topolino affamato che decide di affrontare le insidie del bosco trasformandosi nel “Gruffalò”, spaventoso ma simpaticissimo mostro tutto da ridere. Uno spettacolo in cui si susseguono situazioni comiche e mimiche, balli e danze e canzoni inedite che vanno ad arricchire la favola originale scritta da Julia Donaldson e illustrata da Axel Sheffler.

Lo spettacolo inizierà alle ore 17, il teatro apre mezz’ora prima.

Informazioni e biglietti: InCarpi (piazza Martiri, 64; incarpi@comune.carpi.mo.it tel. e WhatsApp 059649255) da martedì a domenica e festivi ore 10-18 (il servizio biglietteria termina 30 minuti prima); oltre ai singoli biglietti per ogni data della stagione, è ancora possibile acquistare “abbonamenti liberi”, cioè carnet di almeno cinque biglietti (fra la quindicina di titoli rimanenti) a sconto crescente e senza diritti di prevendita, con posto variabile.

Gli spettacoli del Comunale sono anche acquistabili su www.vivaticket.com

La rassegna dedicata alle serie tv, da domenica alla Loria

“Esterno notte”, la miniserie girata da Marco Bellocchio per Raiuno, sarà il pezzo forte della rassegna dedicata a serie tv e “podcast”, organizzata dalla biblioteca multimediale “Loria” per le “Domeniche InCarpi”: il ciclo quest’anno s’intitola “Seconda stagione” (l’anno scorso invece “Prima Stagione”) e proporrà, oltre alla citata proiezione, due incontri con sceneggiatori e uno spettacolo.

Si comincia domenica, 5 febbraio, con una maratona cine-televisiva, appunto la versione integrale del lavoro che il grande regista piacentino ha dedicato al caso Moro: un’opera trasmessa a metà novembre in tre serate sulla prima rete Rai, confermando l’enorme successo che aveva già riscosso al Festival di Cannes (dieci minuti di applausi) e nelle sale cinematografiche (proposta in due parti in maggio e giugno scorsi).

L’appuntamento è alle 15 nell’auditorium di via Rodolfo Pio 1: un’occasione concessa dalla RAI per vedere o rivedere fra l’altro la straordinaria interpretazione di Fabrizio Gifuni nei panni di Aldo Moro, con Margherita Buy e tanti validi attori.

Il 5 marzo poi, alle 18, sarà possibile incontrare uno degli sceneggiatori di “Esterno notte”, Davide Serino, che dialogherà con Marina Pierri in un appuntamento intitolato come un’altra serie scritta dall’ospite, “Bad Guys and Good Guys”.

Domenica 2 aprile (ore 18) è quindi in calendario “Bagliore”, annunciato come « spettacolo/podcast dal vivo in modalità immersiva tramite cuffie wi-fi », cuffie che consentiranno al pubblico di calarsi dentro la storia dell’omonimo audio-romanzo, at­traverso la lettura dal vivo, le musiche e le contestuali sonorizzazioni 3D; protagonisti saranno Martina Tamburello (voce), Emanuele Lapiana (musiche) e Gianluca Taraborelli (paesaggi sonori).

La rassegna sarà conclusa il 7 maggio (ore 18) da “Scrittura seriale”, dove la sceneggiatrice Viola Rispoli, co-autrice di serie tv come “Doc”, “Com­missario Ricciardi”, “Don Matteo” e tante altre, incontrerà il pubblico dialogando con Marina Pierri.

Tutti gli appuntamenti di “Seconda stagione – dai podcast alle serie tv, il racconto si fa a puntate” saranno a ingresso libero fino a esaurimento posti. Nelle stesse date, apertura straordinaria della biblioteca “A. Loria”dalle 15 alle 19.