Castelfranco Emilia aderisce alla 10° Giornata dei Calzini Spaiati

Una giornata nata per gioco, per diffondere i valori dell’inclusione, del rispetto e della valorizzazione delle peculiarità di ciascuno: è questo il messaggio della Giornata dei Calzini Spaiati, a cui Castelfranco Emilia aderisce anche quest’anno.

“In questa giornata si valorizza la diversità, nelle sue forme, ed è un’occasione di approfondimento sull’inclusione a partire dai bambini, con un messaggio semplice: anche noi come i calzini spaiati, siamo tutti diversi ed è importante imparare ad accettarsi per ciò che siamo e apprezzare quello che ci rende unici” spiega l’assessore alla Scuola, Rita Barbieri.

Ed è proprio la scuola che, venerdì, sarà uno strumento importante per trasmettere questo messaggio di pace e amicizia, in particolar modo ai bambini e alle bambine di Castelfranco, dedicando attività sul tema. Ma non solo: infatti, l’Amministrazione comunale di Castelfranco Emilia invita tutte le cittadine e tutti i cittadini a indossare il 3 febbraio i calzini spaiati e ad inviare le foto alla pagina Facebook “Scuola Castelfranco Emilia” per diffondere insieme questo messaggio di tolleranza e inclusione.