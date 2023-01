Patata di Bologna Dop: partito il progetto ‘Primura Experience’

È partito giovedì scorso (26 gennaio) dal punto vendita Extracoop Centro Nova a Castenaso (Bologna) il progetto ‘Primura Experience’, che porterà in 15 diversi punti vendita della rete Coop Alleanza 3.0 eventi ed allestimenti speciali con protagonista la Patata di Bologna Dop. I Produttori, il Consorzio di Tutela e la Distribuzione si sono trovati insieme per portare al consumatore i valori di un territorio e l’eccellenza di un prodotto.

Si tratta, come hanno sottolineato Claudio Scalise, direttore del Consorzio di Tutela Patata di Bologna Dop e Pietro Terlingo, responsabile Settore Ortofrutta Coop Alleanza 3.0, di un progetto valoriale che promuove la Patata di Bologna Dop nella sua varietà unica Primura, considerata eccellenza e simbolo delle terre bolognesi. Un’iniziativa perfettamente in sintonia con i valori dell’insegna Coop, da sempre in prima linea nella promozione delle eccellenze territoriali.

Un prodotto dall’eccellenza unica, come rimarcato da Anna Rita Muzzarelli, dell’azienda agricola Orsini Stefano, che ha perfettamente sottolineato come, nonostante le difficoltà e le rese fisiologicamente più basse della Primura rispetto ad altre varietà, in tutto il bolognese si continui a coltivarla per le sue ineguagliabili caratteristiche organolettiche.

Il direttore Claudio Scalise ha infine ricordato come la Patata di Bologna sia la prima patata italiana promossa Dop (Denominazione di Origine Protetta) dalle commissioni europee e come il Consorzio rappresenti una garanzia di tutela e di rispetto dei rigidi disciplinari imposti dalla denominazione.