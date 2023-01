Meloni “Il Governo durerà 5 anni, serve tempo per scelte strategiche”

ROMA (ITALPRESS) – “Il tempo è la chiave attorno alla quale ruota l’approccio di questa avventura” di governo. “Prendersi del tempo per fare le scelte strategiche, non farsi rincorrere dall’ansia da prestazione, dalla necessità di far parlare di sè ogni giorno, ragionare nel tempo. Abbiamo l’obiettivo di dare all’Italia un governo che duri 5 anni, che sappia nel medio periodo dare le risposte efficaci. La strategia è una questione di tempo”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della presentazione del progetto Polis – Casa dei servizi digitali di Poste Italiane.

“Noi possiamo ancora essere un modello, questa nazione può ancora essere un esempio da seguire per gli altri, un modello che gli altri copiano”, ha sottolineato il premier.

“A tutti i sindaci voglio ribadire l’impegno del governo a fare tutto quello che possiamo per rendere più facile il loro compito, nessun sindaco deve essere rallentato o deve avere paura di dare le risposte ai propri cittadini”, ha detto ancora Meloni, per la quale “questa nazione ha bisogno della responsabilità della sua classe dirigente. Il progetto Polis risponde a questa necessità: fornire strumenti adeguati ai Comuni per avvicinare sempre di più le istituzioni ai cittadini”.

Per il premier “in questo tempo complesso non c’è spazio per i personalismi, per le piccole beghe politiche sulla pelle dei cittadini. Penso che si debba lavorare tutti insieme, nel rispetto delle differenze, questo Paese ha bisogno della sua classe dirigente”, ha proseguito.

