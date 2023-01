La Polizia Stradale di Reggio Emilia fa il bilancio del 2022

Nel corso del 2022 l’attività operativa della Polizia Stradale reggiana, sia relativa al rilevamento degli incidenti stradali e sia in esecuzione di servizi specifici, ha visto un ritorno alla normalità a seguito del progressivo abbandono delle misure di contenimento relative alla pandemia da Covid-19.

Il trend infortunistico ha fatto registrare un decremento dei valori; al riguardo si segnala che, in accordo con le linee di intervento diramate dal Servizio Polizia Stradale, particolare attenzione è stata posta nella prevenzione delle condotte di guida ritenute causa di incidente stradale (uso di telefonino alla guida, mancato uso delle cinture di sicurezza, superamento dei limiti di velocità) predisponendo nell’anno numerosi servizi di contrasto ai fenomeni citati.

Sono proseguiti i controlli nel settore del trasporto professionale, sia merci che passeggeri con un numero di 2387 liste di controllo redatte nel corso dell’anno. Particolare attenzione è stata posta anche alla verifica della regolarità dei pullman utilizzati per le gite scolastiche che ha visto il controllo specifico di 29 autobus.

Anche sul fronte della prevenzione, la Polizia Stradale non ha risparmiato energie per raggiungere l’obiettivo ambizioso di azzerare il numero delle vittime della strada. Tutti gli utenti, dal pedone al conducente del monopattino, fino ad arrivare all’autotrasportatore, devono essere consapevoli che solo con condotte corrette si può salvaguardare la vita propria e degli altri.

Attività infortunistica

Nell’anno 2022 si è registrata in provincia una attenuazione del fenomeno infortunistico rispetto allo stesso periodo del 2021 con una diminuzione di circa il 12% dell’incidentalità totale (254 incidenti contro i 289 del 2021). In particolare il numero di sinistri con lesioni è passato da 137 dell’anno 2021 a 99 dell’anno 2022 (-28%) con un decremento delle persone ferite da 198 a 159; i sinistri con soli danni sono rimasti pressoché invariati (150 contro 148 dell’anno precedente) .

Invariato il numero di sinistri mortali rilevati nell’anno – ovvero 5 (con 5 persone decedute) come l’anno passato – che, nella metà dei casi, hanno riguardato motociclisti.

I dati di incidentalità stradale rilevati dal Comando di Reggio Emilia si mostrano in controtendenza rispetto al dato registrato a livello nazionale per il quale i dati Istat – riferiti al primo semestre 2022 – segnalano una ripresa dell’incidentalità con aumenti nell’ordine del 20 – 25 % rispetto all’anno precedente sia degli incidenti con lesioni che di quelli con esito mortale.

Attività di controllo

Il Comando di Polizia Stradale nel 2022 ha effettuato 2581 pattuglie di vigilanza stradale le quali hanno effettuato:

8870 contesti contravvenzionali;

434 per superamento limiti di velocità;

239 patenti ritirate;

174 carte di circolazioni ritirate;

173 veicoli sequestrati per mancata copertura assicurativa;

919 contestazioni per mancato uso cinture di sicurezza;

728 contestazioni per utilizzo cellulari durante la guida;

111 sanzioni per guida in stato di ebbrezza alcolica;

14559 punti patente decurtati.

I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 3000, di cui 111 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica mentre quelli denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono stati 9.

Polizia Giudiziaria

Durante l’anno sono stati effettuati servizi specifici sia presso gli esercizi commerciali correlati al mondo dell’auto in generale (concessionarie, demolitori, officine meccaniche, centri di revisione, ecc.) e sia nei luoghi, come le aree di servizio in ambito autostradale, soventi oggetto di atti delinquenziali.

Dalle attività sopra indicate si sono conseguiti i seguenti risultati:

3 persone arrestate;

75 persone denunciate;

22 sequestri operati a documenti e merce;

Campagne di prevenzione e di informazione

Nel corso dell’anno sono state realizzate dalla Polizia Stradale numerose campagne di prevenzione ed informazione sulla sicurezza stradale. Tra le campagne più importanti:

“ICARO” – giunta alla 22^ edizione – in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell’Università “Sapienza” di Roma, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Moige ed altri partner, la campagna di sicurezza stradale che ha visto il coinvolgimento di 3010 studenti delle scuole primarie e secondarie di secondo grado dell’intera provincia, ai quali sono stati forniti utili informazioni tesi a far nascere o rafforzare comportamenti corretti alla guida e una mobilità consapevole.

“L’ABC AUTOSTRADA DEL BRENNERO IN CITTÀ”– il progetto, avviato nel 2014 vede protagonisti Polizia Stradale e Autostrada del Brennero insieme per sensibilizzare e diffondere la cultura della prudenza tra i giovanissimi. L’edizione di quest’anno sono stati coinvolti 1196 studenti delle classi IV° e V° degli istituti scolastici superiori della provincia di Reggio Emilia.

“OPERATORI DEL SOCCORSO PUBBLICO” – il progetto avviato nel 2018 vede protagonisti operatori sanitari e Polizia Stradale, sulle tematiche legate alla conduzione di mezzi di soccorso che quotidianamente intervengono sul territorio provinciale nelle situazioni di emergenza ed urgenza, sviluppando una maggiore preparazione e conoscenza dei rischi correlati all’uso stesso di suddetti veicoli all’atto di compiere interventi in supporto della popolazione. Quest’anno ben 50 operatori del soccorso hanno potuto ricevere una formazione ad opera degli agenti della Polizia Stradale.

“IL MONOPATTINO ITINERANTE” – Il progetto è rivolto ai ragazzi delle classi terze, quarte e quinte dalle scuole secondarie di secondo grado, è stato pensato per diffondere un’informazione mirata e consapevole all’uso in sicurezza dei nuovi mezzi di mobilità elettrica.

L’iniziativa promossa in collaborazione del M.I.U.R. di Reggio Emilia ha visto la realizzazione da parte del Comando Sezione Polizia Stradale di Reggio Emilia di un opuscolo dettagliato che illustra tutti i comportamenti e le eventuali violazioni da parte dei conducenti.

Il personale della Polstrada presso gli istituti scolastici dell’intera provincia ha formato 1329 ragazzi attraverso una lezione teorica ed una pratica svolta nel piazzale delle scuole grazie all’ausilio di numerosi monopattini elettrici.

“SAFETY DAYS” – promossa da Roadpol – European Roads Policing Network. L’iniziativa, svolta con il supporto della Commissione Europea ha coinvolto 200 studenti con l’obbiettivo di aumentare la consapevolezza sociale sul fenomeno della mortalità ed incidentalità grave sulle strade europee, oggi più che mai in aumento, richiamare l’attenzione degli utenti della strada sulla necessità di riallinearsi all’obiettivo europeo della riduzione del 50% del numero di vittime sulle strade, per il 2030 e dimostrare che, con un ampio sostegno da parte della collettività, si può essere in grado di ridurre il numero delle vittime e dei feriti gravi sulle strade europee: questi gli obiettivi dell’iniziativa.

“75° ANNIVERSARIO DELLA POLIZIA STRADALE” – In occasione del 75esimo anniversario della fondazione della Polizia Stradale si è svolta in piazza della Vittoria un’iniziativa di sensibilizzazione sui corretti comportamenti di guida. Sono state coinvolti 200 studenti delle scuole. Ogni studente ha ricevuto un attestato, materiale informativo e anche un catarifrangente.