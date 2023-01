Il bilancio 2022 dei Servizi Sociali sassolesi

8.476 utenti si sono rivolti agli sportelli dell’ufficio Servizi Sociali per un totale di 8.954 richieste, in leggera diminuzione rispetto all’anno precedente quando furono, rispettivamente, 8.399 e 9.305. È questo il bilancio dei Servizi Sociali per il 2022; di questi la maggior parte è italiana (5674), mentre 2802 è di origine straniera.

I servizi per i quali gli utenti si sono rivolti maggiormente in via Rocca, sono stati “Bonus Sociali”, con 1.614 richieste, “Contatti per progetti assistenziali” con 2.041 richieste e “Colloqui con assistenti sociali” con 1710 richieste.

Nel primo caso (bonus sociali) le domande sono state equamente distribuite nel corso dell’anno, con picchi di richieste a Marzo (207) e a Maggio (177). Così come le richieste relative ai Progetti Assistenziali che hanno subito picchi a Settembre (211) e Novembre (205).

Relativamente alto anche il numero di richieste di informazioni per il “Fondo Affitto” (336), dato quasi dimezzato rispetto alle 711 richieste dell’anno precedente, particolarmente concentrate a Settembre (69 richieste) e Ottobre (45).

1310 le richieste di informazioni per servizi ad anziani e disabili, in netto aumento rispetto alle 810 richieste dell’anno precedente, 475 invece le richieste relative all’assegno di maternità o di contributi per nucleo famigliare numeroso, erano state 606 nel 2021, con il picco massimo raggiunto a Febbraio (175) ed il minimo a Dicembre (14).

187 in tutto il 2022 le richieste per “Reddito di cittadinanza/emergenza”, in leggerissimo aumento rispetto alle 178 dell’anno precedente, con il picco massimo raggiunto a Novembre e Dicembre (rispettivamente 34 e 37 richieste).

Per quanto riguarda, invece, il neoistituito “Reddito di Libertà”, attivo da Novembre 2021, le richieste pervenute agli uffici di via Rocca sono state complessivamente 11: il reddito di libertà è un sussidio economico mensile riconosciuto per massimo un anno alle donne vittime di violenza istituito per garantire e favorire l’indipendenza economica, l’emancipazione e dei percorsi di autonomia.