Con “E’ qui la festa?” prosegue a Praticello la rassegna dialettale ”Dante Aimi”

Sabato 4 febbraio, alle ore 21:00, al cinema-teatro Polivalente di Praticello di Gattatico andrà in scena il quinto appuntamento della sempre più acclamata Rassegna di teatro dialettale “Dante Aimi”.

La compagnia Teatro Nuovo di Scandiano ci presenta ”E’ qui la festa? La vèta l’è ‘na roda c’la gira”, due atti di Silvano Morini: una commedia brillante e divertente che dimostra come niente sia immutabile e che l’ottimismo, la determinazione e l’impegno, anche in momenti di difficoltà come quelli che viviamo, possono ribaltare le sorti di ognuno.

Tre coppie di diverso livello sociale (una modesta e due altolocate) partecipano ad altrettante feste per i rispettivi anniversari di matrimonio.

Imprevisti tragicomici, disgrazie professionali, avarizie sentimentali e un briciolo di fortuna invertono di colpo la situazione: la coppia più modesta, che ambiva decisamente ad una scalata sociale, prenderà il sopravvento e si godrà una meritata ed esilarante rivalsa…

Lo spettacolo si terrà presso il Centro Culturale Polivalente di Praticello di Gattatico (via Cicalini, 14), con inizio alle ore 21:00.

Prevendita in biglietteria al martedì, giovedì e sabato (ore 17:00-19:00).

Per informazioni, prenotazioni e servizi di prevendita: 349 666 8598 / 0522 678070 / www.polivalentegattatico.it