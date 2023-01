Boeing Boeing: sabato 4 febbraio al Teatro di Bagnolo in Piano

Matteo Vacca porta in scena Boeing Boeing! Accanto a lui, impegnato sia come regista che come interprete, anche Marco Fiorini, Claudia Ferri, Ramona Gargano, Elisa Pazi e Martina Zuccarello. Una commedia imperdibile, entrata nel guinness dei primati come la pièce francese più rappresentata al mondo. A Londra in scena per sette anni consecutivi, nel 1966 ne è stato tratto l‘adattamento cinematografico con Tony Curtis e Jerry Lewis.

Biglietteria del Teatro di Bagnolo in Piano aperta: giovedì 2 e venerdì 3 febbraio dalle ore 18.00 alle 20.00. Sabato 4 febbraio dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 21.00.