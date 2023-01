Il Sassuolo a San Siro contro il Milan con la testa alla classifica e il mercato

Mentre la finestra di mercato a Gennaio volge quasi al termine considerando che martedì sarà l’ultimo giorno utile, intorno al Sassuolo questa mattina ancora si legge della possibile partenza del laterale sinistro Kyriakopoulos verso il Bologna per permettere al club di Dionisi di accogliere Vignato.

L’urgenza di gol che si registra in via Giorgio Squinzi 1 potrebbe (sempre stando alla stampa specializzata oggi),far vestire la maglia neroverde a Stefano Bonazzoli, venticinquenne punta della Salernitana. Anche questa opzione e al momento è giusto scriverlo (salvo sorprese) appare tutt’altro che facile.

Su questo fronte (mercato) starà sicuramente lavorando la dirigenza mentre Alessio Dionisi si prepara a mandare in campo gli undici suoi titolari per il confronto di domani a San Siro contro il Milan.

Le certezze in partenza sono per gli assenti Consigli e Pinamonti ancora fuori per infortunio, mentre tra i dubbi del mister i cronisti più attenti indicano quello della scelta tra Lopez e Obiang.

Il Sassuolo scende in campo con i suoi 17 punti e quella posizione di classifica che desta qualche preoccupazione con lo Spezia che intanto alle 18:00 di oggi (sabato) proverà ad allontanarsi dalla zona “calda” vedendosela con il Bologna al Dall’Ara.

Sognare la replica della storico 3-1 inflitto ai rossoneri in casa loro il 28 Novembre del 2021, sarebbe oggi forse troppo ma la speranza che Berardi torni a fare male alle grandi resta e oggi più che mai, servirebbe non solo per il prestigio ma anche la classifica.

Claudio Corrado