Sede del Municipio di Reggio: portone di piazza Prampolini chiuso sabato pomeriggio e tutta la giornata di domenica

Nell’ambito dei lavori di manutenzione della loggia di accesso alla sede centrale del Municipio in piazza Prampolini, il portone principale al civico 1 resterà chiuso domani, sabato 28 gennaio al pomeriggio e domenica 29 tutto il giorno.

Coloro che desiderassero visitare la Sala del Tricolore potranno accedervi dal Museo del Tricolore, con ingresso in piazza Casotti, negli orari di apertura: sabato e domenica dalle ore 15 alle 18.

La chiusura temporanea del portone di piazza Prampolini si rende necessaria per completare gli interventi manutentivi; le giornate prescelte sono quelle in cui sede e uffici comunali sarebbero comunque chiusi al pubblico, e non sono previste iniziative nella stessa Sala del Tricolore.