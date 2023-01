Fiorano, ‘Nati per giocare’ 2023

Tornano anche per il 2023, al BLA di Fiorano Modenese, gli appuntamenti serali dedicati al gioco da tavolo, per adulti e giovani dai 16 anni in su.

Il primo e terzo giovedì di ogni mese, la ludoteca comunale ‘Barone Rosso’, in vai Silvio Pellico 9, apre le porte, dalle 21.00 alle 24.00, mettendo sul tavolo il suo ampio patrimonio di giochi da tavolo e di società.

Da giovedì 2 febbraio e fino a giovedì 18 maggio, due volte al mese, sarà possibile partecipare a divertenti serate di gioco sano e intelligente, in compagnia di altri appassionati giocatori.

Per chi è alle prime armi, ci sarà modo di scoprire nuovi giochi e conoscere diverse novità del panorama ludico nazionale e internazionale.

L’ingresso è libero e gratuito ed è rivolto ad adulti e ragazzi over 16 anni. Per informazioni

mail: ludoteca@fiorano.it ; tel. 0536 833414.