Istituto Manfredi-Tanari di Bologna: in corso il rifacimento del tetto grazie a un investimento di 600 mila euro

I problemi di infiltrazioni di acqua dal tetto all’Istituto Manfredi-Tanari di Bologna sono noti alla Città metropolitana, che dopo numerosi interventi di riparazione puntuale effettuati nel recente passato ha deciso di investire 600 mila euro per il rifacimento totale del tetto della scuola. I lavori sono iniziati il 16 dicembre scorso e avranno una durata di circa 8 mesi. A questi si aggiunge anche il rifacimento della guaina di impermeabilizzazione della copertura della palestra. Il tutto è stato come di consueto per questo tipo di interventi condiviso con la dirigente scolastica e si sta effettuando senza la necessità di interrompere l’attività didattica.

Oltre a questo intervento radicale, si interverrà con la manutenzione ordinaria per fermare da subito le infiltrazioni degli ultimi giorni e per sistemare gli infissi difettosi.

Per quanto riguarda invece il tema del riscaldamento, i dati in merito all’ultima segnalazione, risalente al 24 gennaio scorso, non riportano anomalie. A seguito della richiesta di controllo per temperature basse percepite negli ambienti si sono infatti registrati 19°C nelle aule e 18°C nella palestra, in linea con le temperature indicate dal decreto ministeriale 383 del 6 ottobre 2022 “Misure di contenimento per il riscaldamento invernale da adottare durante la stagione termica 2022-2023”.

Ricordiamo infine che per una risoluzione in tempi brevi dei problemi legati al riscaldamento le scuole devono segnalare i malfunzionamenti riguardanti gli impianti direttamente al call center istituito dal gestore servizio energia, attraverso un numero verde sempre attivo.