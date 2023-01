Reggio Emilia: camion bloccato contro il new jersey in A1 e auto ribaltata all’ingresso dell’Autostrada

Ieri sera intorno alle 22:30 i Vigili del fuoco di Reggio Emilia sono intervenuti sulla A1, km 4 in direzione nord, dove un autoarticolato è finito contro in new jersey in cemento e l’autista è rimasto bloccato all’interno della cabina. Oltre ai sanitari inviati dal 118 per assistere l’autista, è intervenuta la Polizia Stradale.

Questa mattina intorno alle 7:00, invece, i Vigili del fuoco con una squadra da Reggio Emilia sono intervenuti in via Trattati di Roma, all’ingresso dell’Autostrada, per un incidente tra un autocarro e un’autovettura che, nella collisione, si è ribaltata. Sul posto anche il 118 e la Polizia Locale.