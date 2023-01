Principio d’incendio in un’azienda al villaggio industriale Modena Nord

Stamane poco dopo le 8:00, i Vigili del fuoco sono stati allertati per una colonna di fumo ben visibile nella zona del villaggio industriale Modena Nord. Sul posto hanno estinto un principio d’incendio che si era sviluppato nell’impianto d’aspirazione di una azienda, in via Olanda. La situazione è già sotto controllo; sono in corso operazioni di verifica.