Montefiorino, si celebra il Giorno della Memoria

In occasione del Giorno della Memoria, il Comune di Montefiorino propone, insieme all’istituto comprensivo, spunti didattici, letture e la visione di film, per affrontare e discutere le tematiche che hanno riguardato questa fase storica.

Venerdì 27 gennaio, alla sala Gorrieri si svolgerà un’iniziativa aperta alla cittadinanza con la proiezione, alle ore 8,30 del film “La vita è bella” per la classe quinta della scuola primaria e la classe prima della scuola secondaria di primo grado, mentre alle ore 11,00 è prevista la visione del film “Fredoom writers” per le classi seconda e terza.

Alle ore 9,00, alla scuola primaria di Montefiorino verranno proposte riflessioni e attività nelle classi, sui temi legati alla Shoah, tra cui la dignità umana, l’uguaglianza, la pace, l’amicizia e alle ore 14,00 verrà proiettato il cartone animato “Koda fratello orso”.

Le iniziative proseguiranno venerdì 10 febbraio in occasione del Giorno del ricordo, promosse dalla scuola secondaria e dal Comune di Montefiorino, che riproporranno spunti di riflessione per un confronto con la cittadinanza su quella fase storica, in particolare alle ore 10,00 ci sarà una presentazione storica da parte degli studenti con la visione di filmati e documentari dell’epoca.