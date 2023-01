Lunedì 30 gennaio la nuova seduta del Consiglio Comunale di Sassuolo

Si svolgerà lunedì prossimo, 30 gennaio, con inizio alle ore 20,30 presso la sala delle adunanze consigliari di via Pretorio 18, la nuova seduta del Consiglio Comunale di Sassuolo con sei punti all’ordine del giorno di cui 3 interrogazioni.

La prima interrogazione, a firma di Serena Lenzotti ed altri del Pd, ha ad oggetto: “Fuoriuscita della Giunta Menani dall’Associazione Avviso Pubblico, Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie”.

Seguirà l’interrogazione a firma del Consigliere Claudia Severi (Forza Italia) avente ad oggetto: “Rottamazione mini – cartelle e stralcio parziale dei crediti Imu, Tari, Tasi, multe ecc: quale orientamento del Comune alla scadenza del 31 gennaio?”.

Chiuderà le interrogazioni quella presentata dal Capogruppo del Pd Maria Savigni avete ad oggetto “Approvazione regolamento incentivi gestione entrate”.

Al punto 4 del Consiglio Comunale sarà in approvazione la “Variazione al Bilancio di previsione 2023/2025″; a cu” seguirà la discussione di “LR472018:Paur per ampliamento sito produttivo Kerakoll in variante al Psc/Rue – controdeduzione e assenso”.

Chiuderà la seduta del Consiglio Comunale l’autorizzazione al “Comparto Municipio – deroga alla strumentazione urbanistica – rilascio di concessione amministrativa e costituzione di servitù”.