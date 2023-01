Reggio Emilia, tre feriti in uno schianto a Gavassa

Dopo il tragico incidente di ieri sera a Montecchio, dove una donna di 59 anni residente a Quattro Castella è stata investita ed uccisa lungo via Curiel, un altro grave incidente è avvenuto stamane a Gavassa.

Nello scontro tra due automezzi, avvenuto poco dopo le 13 lungo via Vertoiba, tre persone sono rimaste ferite. Ad avere la peggio una donna di 62 anni, trasportata all’ospedale di Reggio Emilia in codice di massima gravità. Feriti anche un’altra donna di 76 anni ed un uomo di 75, anche loro trasportati all’ospedale di Reggio Emilia. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto, oltre al personale sanitario inviato dal 118, i Vigili del fuoco che hanno liberato una delle donne incastrata nell’abitacolo, e la Polizia locale.