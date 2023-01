Reggio Emilia, bloccato dalle Volanti della Polizia dopo un tentato furto all’OBI

Tra le attività espletate dalla Polizia di Stato rientra il costante controllo del territorio effettuato dalla Squadra Volanti della Questura di Reggio Emilia.

E tra gli interventi realizzati negli scorsi giorni, poco dopo le 17 del 19 gennaio, una pattuglia delle Volanti mentre transitava su via Martiri di Piazza Tien An Men, ha visto un uomo – un 37enne già noto alle Forze dell’Ordine per reati contro il patrimonio – che accortosi della pattuglia, tentava di nascondersi tra le siepi al lato della carreggiata. Gli operatori della Volante procedevano a fermare il 37enne e, dato il comportamento sospetto dell’uomo, con l’ausilio delle altre volanti, verificavano se gli esercizi commerciali della zona avessero subito furti.

Gli operatori appuravano che presso l’attività commerciale OBI, poco prima, uno dei commessi aveva notato un uomo con una borsa contenente alcuni prodotti del negozio, varcare l’uscita senza acquisti e, insospettito, aveva cercato di fermarlo ma quest’ultimo si era dato a precipitosa fuga, abbandonando la borsa contenente la refurtiva. Il commesso recuperava i prodotti e rientrava in negozio dove dopo alcuni minuti giungeva la pattuglia delle Volanti.

Il commesso confermava senza ombra di dubbio che l’uomo intercettato dalla pattuglia era colui che si era reso responsabile del furto pochi minuti prima e riferiva che la merce sottratta risultava avere un valore commerciale di circa 230 €. Dopo i necessari accertamenti il 37enne veniva denunciato in stato di libertà all’A.G. per l’ipotesi di reato di furto.